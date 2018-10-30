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Cocu'nun yardımcıları için flaş iddia!

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verilirken yardımcıları Erwin Koeman ve Chris van der Weerden'in tazminat ödememek için takımda tutulduğu iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Cocu'nun yardımcıları için flaş iddia!
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30 Ekim 2018 15:34
Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'den gönderilmesi, Hollanda basınında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Son olarak Hollandalı gazeteci Johan Derksen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Erwin Koeman ve Chris van der Weerden'e tazminat ödememek için takımda tuttuğunu belirtti.

Derksen, ''Phillip, 1 yıllık tazminatını alacak. O da yaklaşık 2 milyon euroya denk geliyor. Ali Koç, Koeman'a şu an takımın başında sen varsın, yardımcın van der Weerden'de takımda kalacak dedi. Ali Koç, Cocu'nun yardımcılarına tazminat vermemek için sezon sonuna kadar ikisini de takımda tutacak.'' şeklinde konuştu.

''İSTEDİKLERİ TEKNİK DİREKTÖRLER BOŞTA DEĞİL''

Erwin Koeman ve Chris van der Weerden'in Fenerbahçe'de kalmasını da değerlendiren Hollandalı gazeteci, ''Fenerbahçe için sezon bitti. Şu an istedikleri üst düzey teknik direktörlerin hiç biri boşta değil. Kulüp için en ucuz yol, Koeman'ı takımda tutmak. Sürpriz oldu ama en mantıklısı da bu.'' sözlerini kullandı.

Cocu'nun gitmesinin ardından Erwin Koeman ve Chris van der Weerden, Fenerbahçe'yi Galatasaray derbisine hazırlıyor.

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