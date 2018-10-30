Phillip Cocu'nun'den gönderilmesi, Hollanda basınında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Son olarak Hollandalı gazeteci, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'unve'e tazminat ödememek için takımda tuttuğunu belirtti.Derksen, ''Phillip, 1 yıllık tazminatını alacak. O da yaklaşık 2 milyon euroya denk geliyor. Ali Koç, Koeman'a şu an takımın başında sen varsın, yardımcın van der Weerden'de takımda kalacak dedi. Ali Koç, Cocu'nun yardımcılarına tazminat vermemek için sezon sonuna kadar ikisini de takımda tutacak.'' şeklinde konuştu.Erwin Koeman ve Chris van der Weerden'in Fenerbahçe'de kalmasını da değerlendiren Hollandalı gazeteci, ''Fenerbahçe için sezon bitti. Şu an istedikleri üst düzey teknik direktörlerin hiç biri boşta değil. Kulüp için en ucuz yol, Koeman'ı takımda tutmak. Sürpriz oldu ama en mantıklısı da bu.'' sözlerini kullandı.Cocu'nun gitmesinin ardından Erwin Koeman ve Chris van der Weerden, Fenerbahçe'yi Galatasaray derbisine hazırlıyor.