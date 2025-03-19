LA Clippers, Kawhi Leonard'ın 33 sayılık performansıyla Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers'ı 132-119 mağlup etti.



Bu sonuçla Cavaliers üst üste ikinci yenilgisini alırken, Clippers galibiyet serisini dört maça çıkardı.



Clippers'ta Ivica Zubac 28 sayı ve 20 ribaundla double-double yaparken, James Harden 22 sayı ve 9 asistle galibiyete katkı sağladı.



Cavaliers cephesinde Max Strus, sezonun en yüksek sayısına ulaşarak 24 sayı kaydetti. Donovan Mitchell ise 18 sayı ve 11 asistle oynarken, Evan Mobley ayak sakatlığı nedeniyle bir maç kaçırdıktan sonra parkelere geri dönerek 17 sayı üretti.



Cleveland, bu gece Sacramento Kings deplasmanında oynayarak arka arkaya gecelerde oynadığı maçlarını tamamlayacak. Clippers ise cuma günü Memphis Grizzlies'ı konuk edecek.



Gecenin diğer sonuçları:



Atlanta Hawks 134-102 Charlotte Hornets

Brooklyn Nets 66-104 Boston Celtics

Milwaukee Bucks 93-104 Golden State Warriors



