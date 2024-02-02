Brooklyn Nets'in pivotu Nic Claxton'ın, son takas gününde "sanıldığından daha müsait olabileceği." iddia edildi.



NBA muhabiri Marc Stein, Substack'te Claxton hakkında şunları yazdı:



"Brooklyn uzunu Claxton'ın önümüzdeki yedi gün içinde daha önce duyurulduğundan daha müsait olabileceği fikrini bu hafta birden fazla kez duymuş bulunuyorum. Nets'in, Claxton'ın bu yaz sınırsız serbest oyuncu olarak yer almasıyla ilgili planlarına dair karışık sinyaller vardı."



Nets bu sezon 19-28'lik derecesiyle Doğu Konferansı'nda 11. sırada yer alırken, 24 yaşındaki Claxton ise beşinci sezonunda 12,4 sayı, 10,4 ribaund ve 2,1 blok ortalamaları yakalayarak sağlam bir çember koruyucusu olarak görev yapıyor.



