Utah Jazz guardı Jordan Clarkson, takım uçağının geçtiğimiz Salı günü bir kuş sürüsüne çarparak motorunun arıza çıkarması sonrası, ekip arkadaşlarının ölüm korkusu yaşadığını itiraf etti.



Salı günü takım uçağında yaşanan motor yangını ve arızasıyla, Salt Lake City'den Memphis'e yapılması planlanan uçuş yarıda kalmış ve acil iniş yapılmak zorunda kalınmıştı.



Clarkson, yaşanan olayla ilgili şunları söyledi:



"Uçakta hepimizi, 'Gerçekten sonumuz gelmiş olabilir' gibi bir kafa yapısına sokmuştu."



"HERKES AİLESİNE MESAJ ATMIŞTI"



Jazz ekibinin bir diğer guardı Mike Conley ise, şu şekilde açıklama yaptı:



"O uçuşta olan herkes, sanırım 10 ya da 15 dakika boyunca, bugün burada olup olamayacağımızı sorgulamıştı. Bizim için bu kadar ciddiydi. Herkes adına konuşamam ama adamların her ihtimale hazırlıklı olmaları için ailelerine mesaj attıklarını biliyorum. Bu tür bir durumdu."



Geçmişte uçuş korkusunu dile getirmiş Donovan Mitchell, ilk olaydan saatler sonra Memphis'e doğru kalkan uçağa binmeyerek, takım arkadaşlarına eşlik etmemiş ve dün geceki maçı kaçırmıştı.



Clarkson, Mitchell için "Yani çok kötü bir durumdu. Donovan'ın neden gelmediğini anlayabiliyorum." şeklinde konuştu.



"TAM BİR ÇARESİZLİK HİSSİ YAŞADIK"



Havayolu şirketi Delta, Salı gününde uçağın kuş sürüsüyle çarpışmasının ardından sol motorun kapatıldığını doğrulamış olsa da, Conley'ye göre oyuncular ve personel, başlangıçta ne olduğundan emin değildi:



"Kimse bilmiyordu. Herkes sessizdi. Pilotların her şeyi gözden geçirmeleri ve bize neler olduğunu bildirmeleri yaklaşık 10 dakika sürmüştü. Çünkü uçakta gerçekten bir sorun olduğu açıktı.



Uçak sanki havada parçalanıyor gibiydi. Beş veya 10 dakika boyunca tam bir çaresizlik hissi yaşamıştık. Düşündüğümüz kadar ciddi olmadığı için minnettarız, ama korkutucuydu."



