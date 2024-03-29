City Group'un takip ettiği Türk genç: Efe Arda Koyuncu

Başakşehir ile stratejik işbirliği anlaşması imzalayan City Group, Türk futbolundaki yetenekler üzerinde bir süredir çalışmalar yapıyor. Belirlenen yeteneklerin; City Group'un sahibi olduğu 41 kulüp içerisinde uygun olanlara göre değerlendirilmesi bekleniyor. Bu kapsamda önceliği Başakşehir bünyesinde bulunan oyunculara veren yetkililerin liste başına yazdığı isim belli oldu: Efe Arda Koyuncu...



Tüm alt yaş kategorilerinde Ay-Yıldızlı formayı düzenli olarak giyen ve tüm bu süreçte de City Group scouting ağında yer bulan 18 yaşındaki stoper, son olarak Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan U19 Milli Takımımız'ın da kadrosundaki isimlerden biriydi.



ÇOK ÖNCEDEN TAKİBE ALINDI



Sezon içerisinde yaşadığı sakatlık sürecini geride bırakıp düzenli olarak oynamaya devam eden oyuncunun Başakşehir ile 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor. City Group'un kapsamlı oyuncu raporlama sistemi tarafından dikkate değer bulunan Efe Arda Koyuncu'nun sezon sonunda Girona ya da Palermo gibi grup bünyesindeki takımlara satışının gerçekleşmesi ve daha fazla vitrine çıkarılması planlanıyor.



SEZON BAŞI MANCHESTER CİTY'DE KAMPA KATILABİLİR



Genç savunmacıdan Başakşehir'in de sonraki satıştan pay içeren bir modelle ciddi gelir elde etmesi gündeme gelecek. Efe Arda'nın Manchester City tarafından her sezon başı geniş katılımlı olarak düzenlenen sezon başı vitrin kampında da yer bulma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.



