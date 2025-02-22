Ciro Immobile, orucu yine bozamadı

Eyüpspor karşısında gol yollarında etkisiz kalan Immobile, kaçırdığı fırsatlarla taraftarı adeta çileden çıkardı.



5 maçtır suskun olan tecrübeli forvet, 16. dakikada Berke ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ayağından fazla açarak önemli bir fırsatı harcadı. 27. dakikada ise Svensson'un adeta "al da at" dediği pasında boş kaleye topu auta gönderdi.





Son golünü 20. haftada Tüpraş Stadı'nda oynanan ve 2-1 kazanılan Bodrum maçında kaydeden Immobile, bu kez de sessiz kalınca teknik direktör Solskjaer, ikinci yarıya Semih'le başladı.



