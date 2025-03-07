Ciro Immobile'den gol sözü!

Beşiktaş'ın İtalyan forveti Ciro Immobile, Gaziantep FK karşısında gol sözü verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ciro Immobile'den gol sözü!
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07 Mart 2025 09:08

Sezona fırtına gibi başlayan ancak sonrasında duraklama dönemine giren Ciro İmmobile, son golünü 11 Ocak'taki Bodrum FK karşılaşmasında kaydetti. 

İtalyan yıldız, sonrasında görev yaptığı 6 lig karşılaşmasında da gol sevinci yaşayamadı.

GOL SÖZÜ VERDİ 

Ciro, 10 Mart Pazartesi günü oynanacak olan Gaziantep FK maçında gol sözü verdi.

PERFORMANSI

Bu sezon siyah beyazlı forma ile 31 maça çıkan tecrübeli santrfor 14 gol 3 asistlik performans sergiledi. 



 

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