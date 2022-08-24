Konyaspor'un Arnavut golcüsü Sokol Cikalleshi, Suudi Arabistan'a transfer oldu.
Yapılan resmi açıkalamada Cikalleshi'nin Suudi Arabistan ekiplerinden Khaleej'e transfer olduğu açıklandı. Anlaşmanın satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralık olacağı ifade edildi.
Cikalleshi geçen sezon 10 gol 2 asist üreterek Konyaspor'un başarılı futbolunun önemli bir parçası olmuştu.
Yapılan resmi açıkalamada Cikalleshi'nin Suudi Arabistan ekiplerinden Khaleej'e transfer olduğu açıklandı. Anlaşmanın satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralık olacağı ifade edildi.
Cikalleshi geçen sezon 10 gol 2 asist üreterek Konyaspor'un başarılı futbolunun önemli bir parçası olmuştu.
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