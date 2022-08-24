Cikalleshi Suudi Arabistan'a transfer oldu

Suudi Arabistan ekibi Khaleej, Konyaspor'dan Sokol Cikalleshi'yi transfer ettiğini bu videoyla açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Cikalleshi Suudi Arabistan'a transfer oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ağustos 2022 01:06
Konyaspor'un Arnavut golcüsü Sokol Cikalleshi, Suudi Arabistan'a transfer oldu.

Yapılan resmi açıkalamada Cikalleshi'nin Suudi Arabistan ekiplerinden Khaleej'e transfer olduğu açıklandı. Anlaşmanın satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralık olacağı ifade edildi.

Cikalleshi geçen sezon 10 gol 2 asist üreterek Konyaspor'un başarılı futbolunun önemli bir parçası olmuştu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ