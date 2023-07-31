Cicaldau, Konyaspor'a gidiyor!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray forması giyen Alexandru Cicaldau, kiralık olarak Konyaspor'a gidiyor.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Cicaldau, Konyaspor'a gidiyor!
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31 Temmuz 2023 16:55
Galatasaray'da Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Alexandru Cicaldau'nun yeni adresi belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Rumen futbolcunun transferi için Galatasaray'a anlaşma sağladı.

KİRALIK OLARAK FORMA GİYECEK

Cicaldau, gelecek sezon kiralık olarak Konyaspor'un formasını giyecek.

Konyaspor'un 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklaması bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Cicaldau, geçen sezonu da Ittihaf Kalba da kiralık olarak geçirmişti.

Galatasaray'ın 2021 yazında kadrosuna kattığı Rumen futbolcunun sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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