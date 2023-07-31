Cicaldau, Konyaspor'a gidiyor!

Galatasaray'da Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Alexandru Cicaldau'nun yeni adresi belli oldu.
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Rumen futbolcunun transferi için Galatasaray'a anlaşma sağladı.
KİRALIK OLARAK FORMA GİYECEK
Cicaldau, gelecek sezon kiralık olarak Konyaspor'un formasını giyecek.
Konyaspor'un 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklaması bekleniyor.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Cicaldau, geçen sezonu da Ittihaf Kalba da kiralık olarak geçirmişti.
Galatasaray'ın 2021 yazında kadrosuna kattığı Rumen futbolcunun sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Rumen futbolcunun transferi için Galatasaray'a anlaşma sağladı.
KİRALIK OLARAK FORMA GİYECEK
Cicaldau, gelecek sezon kiralık olarak Konyaspor'un formasını giyecek.
Konyaspor'un 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklaması bekleniyor.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Cicaldau, geçen sezonu da Ittihaf Kalba da kiralık olarak geçirmişti.
Galatasaray'ın 2021 yazında kadrosuna kattığı Rumen futbolcunun sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.