Chus Mateo: "Çok iyi bir maç çıkardık"

Real Madrid Başantrenörü Chus Mateo, Anadolu Efes karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Chus Mateo: 'Çok iyi bir maç çıkardık'
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12 Ekim 2023 23:02
Real Madrid Başantrenörü Chus Mateo, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunurken çok iyi bir maç oynadıklarını belirtti.

Anadolu Efes karşısında deplasmanda oynamanın zorluğuna değinen Mateo, "Çok iyi bir maç çıkardık. Anadolu Efes karşısında her çeyreği kazanarak devam ettik. Bu Efes'e karşı kendi evlerinde çok zor bir durum. Top paylaşımımız ve ofansif çıkışlarımız çok etkiliydi. Çeyreklere iyi başlangıçlar yaptık. İlk antrenmandan itibaren çalışarak eksiklerimizi kapatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yabusele'nin çok iyi bir maç çıkardığını ancak tüm oyuncuların da ona eşlik ettiğini aktaran Mateo, oyunun içinde fazlasıyla olmaları sebebiyle hakemlerle fazla iletişim kurduğunu da sözlerine ekledi.

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