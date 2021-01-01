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Chris Boucher, 29 Nisan'a kadar yok!

Toronto Raptors, pivot Chris Boucher'a sol dizindeki iç yan bağlarını sakatladığı teşhisi konulduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors, pivot Chris Boucher'a sol dizindeki iç yan bağlarını sakatladığı teşhisi konulduğunu açıkladı.

Boucher, geçtiğimiz Çarşamba günü Brooklyn Nets'e karşı oynanan karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde sakatlanmış, ancak büyük bir hasardan kılpayı kurtulmuştu.

Raptors, Boucher'in 29 Nisan'da başlayacak olan "Batı Konferansı deplasman gezisi için ekip yola çıkana kadar" kadro dışı olacağını duyurdu.

28 yaşındaki Boucher, 59 maçta 13.6 sayı, 6.7 ribaund ve 1.9 blok ortalamaları ile NBA'deki en iyi sezonunu geçiriyor.

Genel olarak, Boucher üç küsür sezonda oynadığı 150 NBA maçında 8.7 sayı, 4.9 ribaund ve 1.3 blokluk kariyer ortalamalarına sahip.


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