Chelsea yeni kalecisini açıkladı!

Chelsea, Villarreal'den 22 yaşındaki kaleci Filip Jorgensen'i kadrosuna kattığını açıkladı.

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Chelsea yeni kalecisini açıkladı!
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31 Temmuz 2024 01:02
Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Chelsea, flaş bir isme imza attırdı.

İngiliz devi, Villarreal'den 22 yaşındaki kaleci Filip Jorgensen'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Chelsea, bu transfer için İspanyol ekibine 24.5 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi.

Öte yandan genç kaleciyle tam 7 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

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