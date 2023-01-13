Chelsea, Londra derbisini kaybetti

İngiltere Premier Lig'in 7. hafta erteleme maçında Chelsea, deplasmanda Fulham'a 2-1 mağlup oldu ve

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Chelsea, Londra derbisini kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ocak 2023 01:03
İngiltere Premier Lig'de Fulham, sahasında Chelsea'yi 2-1 yendi.

Premier Lig'in 19. haftasında Fulham'a galibiyeti getiren golleri, 25. dakikada Willian ve 73. dakikada Carlos Vinicius kaydetti. Konuk ekibin golünü, 47. dakikada Kalidou Koulibaly attı.

Atletico Madrid'den kiralanan Portekizli futbolcu Joao Felix, Chelsea formasıyla çıktığı ilk maçın 58. dakikasında kırmızı kart gördü.

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Fulham, 31 puanla 6. sıraya yükseldi. Son 9 maçta bir kez kazanabilen Chelsea ise 25 puanla 10. sırada yer aldı.

Öte yandan Chelsea, oynadığı son 9 maçta 8. kez puan kaybı yaşamış oldu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ