Chelsea'li Cucurella kramponlarını çöpe attı

Chelsea, pazar günü oynanan maçta Tottenham Hotspur'a konuk oldu.
Maçın ilk 10 dakikasında ayağının kayması sonucu 2 kez top kaybeden ve takımı 2-0 geri düşen 26 yaşındaki sol bek, ikinci golün ardından kramponlarını değiştirdi. Maç sonunda ayağının kaymasına sebep olan kramponları çöpe atan Cucurella, Chelsea taraftarından özür diledi.
HATALARA RAĞMEN GALİBİYET
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Chelsea, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada deplasmanda Tottenham Hotspur'u 4-3 mağlup etmeyi başardı.
Chelsea'nin golleri, Jadon Sancho, Cole Palmer (2) ve Enzo Fernandez'den geldi.
Maçın ilk 10 dakikasında ayağının kayması sonucu 2 kez top kaybeden ve takımı 2-0 geri düşen 26 yaşındaki sol bek, ikinci golün ardından kramponlarını değiştirdi. Maç sonunda ayağının kaymasına sebep olan kramponları çöpe atan Cucurella, Chelsea taraftarından özür diledi.
HATALARA RAĞMEN GALİBİYET
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Chelsea, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada deplasmanda Tottenham Hotspur'u 4-3 mağlup etmeyi başardı.
Chelsea'nin golleri, Jadon Sancho, Cole Palmer (2) ve Enzo Fernandez'den geldi.