Chelsea'li Cucurella kramponlarını çöpe attı

Marc Cucurella, Chelsea'nin Tottenham ile oynadığı maçta yaptığı iki hata sonucu 2-0 geriye düşmesine sebebiyet verdi ve kramponlarını çöpe attı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Chelsea'li Cucurella kramponlarını çöpe attı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Aralık 2024 12:54
Son güncelleme 09 Aralık 2024 13:00
Chelsea, pazar günü oynanan maçta Tottenham Hotspur'a konuk oldu.

Maçın ilk 10 dakikasında ayağının kayması sonucu 2 kez top kaybeden ve takımı 2-0 geri düşen 26 yaşındaki sol bek, ikinci golün ardından kramponlarını değiştirdi. Maç sonunda ayağının kaymasına sebep olan kramponları çöpe atan Cucurella, Chelsea taraftarından özür diledi.



HATALARA RAĞMEN GALİBİYET

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Chelsea, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada deplasmanda Tottenham Hotspur'u 4-3 mağlup etmeyi başardı. 

Chelsea'nin golleri, Jadon Sancho, Cole Palmer (2) ve Enzo Fernandez'den geldi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery