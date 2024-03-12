Chelsea evinde 3 puanı 3 golle aldı

Premier Lig karşılaşmasında Chelsea ağırladığı Newcastle United'ı 3-2 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Chelsea evinde 3 puanı 3 golle aldı
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12 Mart 2024 00:57
Premier Lig 28. hafta karşılaşmasında Chelsea konuk ettiği Newcastle United'ı 3-2 mağlup etti.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Nicolas Jackson, 57. dakikada Cole Palmer ve 76. dakikada Mykhaylo Mudryk, Newcastle United'ın gollerini 43. dakikada Alexander Isak ve 90. dakikada Jacob Murphy kaydetti.

Chelsea bu galibiyetle puanını 39'a yükseltirken, Newcastle United ise 40 puanda kaldı.

Chelsea bir sonraki karşılaşmasında Burnley'i konuk ederken, Newcastle United ise Cyrstal Palace deplasmanına gidecek.

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