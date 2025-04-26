Chelsea, Everton'ı tek golle geçti!

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Chelsea ile Everton karşı karşıya geldi.



Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Chelsea, Everton'ı 1-0 mağlup etti.



Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 27. dakikada Nicolas Jackson kaydetti.



MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM



Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 60'a yükselterek ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.



Everton ise 38 puanda kaldı ve üst üste ikinci yenilgisini almış oldu.



