Chelsea, Everton'ı tek golle geçti!

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Chelsea, Everton'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Chelsea, Everton'ı tek golle geçti!
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26 Nisan 2025 16:26
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Chelsea ile Everton karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Chelsea, Everton'ı 1-0 mağlup etti.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 27. dakikada Nicolas Jackson kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 60'a yükselterek ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Everton ise 38 puanda kaldı ve üst üste ikinci yenilgisini almış oldu.

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