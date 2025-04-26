Chelsea, Everton'ı tek golle geçti!

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Chelsea ile Everton karşı karşıya geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Chelsea, Everton'ı 1-0 mağlup etti.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 27. dakikada Nicolas Jackson kaydetti.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 60'a yükselterek ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
Everton ise 38 puanda kaldı ve üst üste ikinci yenilgisini almış oldu.
Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Chelsea, Everton'ı 1-0 mağlup etti.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 27. dakikada Nicolas Jackson kaydetti.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 60'a yükselterek ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
Everton ise 38 puanda kaldı ve üst üste ikinci yenilgisini almış oldu.