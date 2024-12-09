Chelsea'de Palmer boş geçmiyor

Chelsea forması giyen Cole Palmer, bu sezon 17 maçta 17 gole etki etti. Palmer, 11 gol attı ve 6 asist yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Chelsea'de Palmer boş geçmiyor
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09 Aralık 2024 13:34
Chelsea'de geçen sezon oldukça skorer bir kimlik ortaya koyan Cole Palmer, performansını bu sezona da taşıdı.

Bu sezon şu ana kadar İngiliz ekibinde 17 maça çıkan Palmer, 17 gole etki etti. Palmer, bu karşılaşmalarda 11 gol attı ve 6 asist yaptı.

22 yaşındaki futbolcu, geçen sezon da Chelsea'de 45 maçta 25 gol atmış ve 15 asist yapmıştı.

Güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncunun Chelsea ile sözleşmesi 2033 yılına kadar devam ediyor.

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