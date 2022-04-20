Chelsea'de Michy Batshuayi kararı!

Chelsea'nin, bu sezon Beşiktaş'a kiraladığı Michy Batshuayi ile yaz transfer döneminde kesin olarak yollarını ayırmak istediği öne sürüldü.



CHELSEA SATMAK İSTİYOR



İngiliz basınında yer alan habere göre; Londra temsilcisinin, 2016'da kadrosuna kattığı ve çeşitli takımlara kiralanan Batshuayi'yi bu yaz bonservisi ile satmak istediği aktarıldı.



Haberde Belçikalı futbolcuya Almanya, İtalya ve İspanya'dan da ilgi olduğu ancak en ciddi adayların İngiltere'den olduğu belirtildi.



ADA'DAN 5 TAKIM DEVREDE



Premier Lig'den; Wolverhampton, Everton, Southampton, Brighton ve Leeds United'ın golcü futbolcu için teklif yapmasının olası olarak görüldüğü kaydedildi.



CHELSEA 39 MİLYON EURO ÖDEDİ



Chelsea'nin 2016 yılında Marsilya'dan kadrosuna kattığı ve bonservisine 39 milyon euro ödediği Batshuayi, şu ana kadar Crystal Palace'a iki kez, Borussia Dortmund'a, Valencia'ya ve Beşiktaş'a kiralandı. Yıldız golcünün, Chelsea ile sözleşmesi ise 2024 yılına kadar sürüyor.



BU SEZON 17 GOLE KATKI SAĞLADI



Bu sezon Beşiktaş'ta 37 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 14 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.





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