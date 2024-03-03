Galatasaray'ın eski futbolcularından Aurelien Chedjou, Süper Lig'deki Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi değerlendirmelerde bulundu.
Hürriyet'e konuşan Chedjou'nun sözleri şu şekilde:
"Galatasaray'ın Avrupa ve Türkiye Kupası'ndan elenmesi oyuncuları olumsuz olarak etkilemeyecektir. Oyuncular, bu sezon yeniden şampiyon olmak için %100'lerini vermeye motive olacaklar. Şimdi her hafta oynamaları gereken sadece 1 maç var. Böylece Süper Lig'deki kalan maçlarını daha dinç bir şekilde oynayacaklar. Okan Buruk, Galatasaray'ın eski oyuncusu olarak takımda işlerin nasıl yönetilmesi gerektiğini biliyor. Galatasaray'ın özel bir kulüp olduğunu ve özel bir yönetime ihtiyaç duyduğunu biliyorsunuz. Okan Buruk, işte bunu nasıl yapacağını biliyor. Okan Hoca, Galatasaraylı oyuncuları en zorlu maçları bile kazanmalarına motive edebilen önemli bir faktördür. O, aynı zamanda takımın en önemli parçası olan iyi bir teknik direktördür."
"MUSLERA KİLİT OYUNCU"
"Fernando Muslera, Beşiktaş maçında benim için kilit oyuncu. Çünkü uzun süredir Galatasaray'da oynadığı için bu büyük maçlara nasıl hazırlanacağını ve oynayacağını biliyor. Muslera, aynı zamanda soğukkanlı yapısıyla diğer oyunculara pozitif enerji verebilir. Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi gibi büyük oyuncular her zaman eleştirilecektir. Çünkü geçmiş yıllarda da büyük performanslar gösterdikleri için taraftarlar onlardan daha fazlasını bekliyor. Taraftarlar onları iyi bir şekilde görmeye alışkın oldukları için bu oyuncuların bazen daha az performans göstermeleri onlara anormal geliyor. Zamanla performanslarının eskisi gibi olacağını düşünüyorum. Çünkü takım için çok önemli olan oyunculardan bahsediyoruz."
ŞAMPİYONLUK YORUMU
"Süper Lig'de bu iki takım arasında her zaman güçlü ve büyük bir yarış olmuştur. Her ikisi de bu sezon iyi oyunculara ve güzel skorlara sahip. Bence Süper Lig şampiyonluğunu kimin kazanacağını görmek için son maça kadar bekleyeceğiz. Bu aynı zamanda iyi toplar aldığı sürece istediği zaman gol atabilen Icardi'nin ve Premier Lig'de şampiyonluk tecrübesi bulunan Dzeko'nun performansına da bağlı. Şampiyonluk, birçok duruma bağlı olduğu için şu an net bir şey söyleyemem."
Hürriyet'e konuşan Chedjou'nun sözleri şu şekilde:
"Galatasaray'ın Avrupa ve Türkiye Kupası'ndan elenmesi oyuncuları olumsuz olarak etkilemeyecektir. Oyuncular, bu sezon yeniden şampiyon olmak için %100'lerini vermeye motive olacaklar. Şimdi her hafta oynamaları gereken sadece 1 maç var. Böylece Süper Lig'deki kalan maçlarını daha dinç bir şekilde oynayacaklar. Okan Buruk, Galatasaray'ın eski oyuncusu olarak takımda işlerin nasıl yönetilmesi gerektiğini biliyor. Galatasaray'ın özel bir kulüp olduğunu ve özel bir yönetime ihtiyaç duyduğunu biliyorsunuz. Okan Buruk, işte bunu nasıl yapacağını biliyor. Okan Hoca, Galatasaraylı oyuncuları en zorlu maçları bile kazanmalarına motive edebilen önemli bir faktördür. O, aynı zamanda takımın en önemli parçası olan iyi bir teknik direktördür."
"MUSLERA KİLİT OYUNCU"
"Fernando Muslera, Beşiktaş maçında benim için kilit oyuncu. Çünkü uzun süredir Galatasaray'da oynadığı için bu büyük maçlara nasıl hazırlanacağını ve oynayacağını biliyor. Muslera, aynı zamanda soğukkanlı yapısıyla diğer oyunculara pozitif enerji verebilir. Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi gibi büyük oyuncular her zaman eleştirilecektir. Çünkü geçmiş yıllarda da büyük performanslar gösterdikleri için taraftarlar onlardan daha fazlasını bekliyor. Taraftarlar onları iyi bir şekilde görmeye alışkın oldukları için bu oyuncuların bazen daha az performans göstermeleri onlara anormal geliyor. Zamanla performanslarının eskisi gibi olacağını düşünüyorum. Çünkü takım için çok önemli olan oyunculardan bahsediyoruz."
ŞAMPİYONLUK YORUMU
"Süper Lig'de bu iki takım arasında her zaman güçlü ve büyük bir yarış olmuştur. Her ikisi de bu sezon iyi oyunculara ve güzel skorlara sahip. Bence Süper Lig şampiyonluğunu kimin kazanacağını görmek için son maça kadar bekleyeceğiz. Bu aynı zamanda iyi toplar aldığı sürece istediği zaman gol atabilen Icardi'nin ve Premier Lig'de şampiyonluk tecrübesi bulunan Dzeko'nun performansına da bağlı. Şampiyonluk, birçok duruma bağlı olduğu için şu an net bir şey söyleyemem."
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