Chamberlain: '1 puan, 0 puandan iyidir'

Beşiktaş'a Ankaragücü deplasmanında 1 puanı getiren Alex Oxlade-Chamberlain, maçın ardından konuştu.
İngiliz yıldız, "İki farklı devre oynadık. İkinci yarıda daha sakindik, topa daha fazla sahiptik ve fırsatlar bulduk. Rakibimiz de fırsatlar yarattı, sonuç olarak 1-1 berabere kaldık." ifadelerini kullandı.
"1 PUAN, 0 PUANDAN İYİDİR!"
"1 puan, 0 puandan iyidir ama sonuç olarak üzgünüz." diyen Chamberlain, "Buraya 3 puan için gelmiştik. Sonuç olarak 1 puan daha adil gibi gözüküyor. Önümüzdeki hafta önemli bir maça çıkacağız Fenerbahçe'ye karşı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
İngiliz yıldız, "İki farklı devre oynadık. İkinci yarıda daha sakindik, topa daha fazla sahiptik ve fırsatlar bulduk. Rakibimiz de fırsatlar yarattı, sonuç olarak 1-1 berabere kaldık." ifadelerini kullandı.
"1 PUAN, 0 PUANDAN İYİDİR!"
"1 puan, 0 puandan iyidir ama sonuç olarak üzgünüz." diyen Chamberlain, "Buraya 3 puan için gelmiştik. Sonuç olarak 1 puan daha adil gibi gözüküyor. Önümüzdeki hafta önemli bir maça çıkacağız Fenerbahçe'ye karşı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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