Cezayir'de futbol camiasını sarsan vefat

Cezayir ligi ekiplerinden MC El Bayadh'ta forma giyen Zakaria Bouziani ve yardımcı antrenör Khalid Muftah, yaşamını yitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Cezayir'de futbol camiasını sarsan vefat
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22 Aralık 2023 00:34
Cezayir 1. Futbol Ligi ekiplerinden MC El Bayadh'ta bir futbolcu ve antrenör, takım kafilesini taşıyan otobüsün kaza yapması nedeniyle hayatını kaybetti.

Cezayir basınında yer alana haberlere göre, JS Kabylie takımıyla deplasmanda yapılacak maç için takım kafilesini taşıyan otobüsün karıştığı kazanın ardından kaleci Zakaria Bouziani ve yardımcı antrenör Khalid Muftah, yaşamını yitirdi.

Cezayir Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kulübe, taraftarlara ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dilenerek, bu hafta oynanacak lig maçlarının ertelendiği duyuruldu.

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