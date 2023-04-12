Ceyhun Kazancı'dan Rus basınına Barinov açıklaması

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Rus basınına transfer ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ceyhun Kazancı'dan Rus basınına Barinov açıklaması
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12 Nisan 2023 16:58
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Lokomotiv Moskova'da forma giyen Dmitry Barinov hakkında açıklamalarda bulundu.

Rus basınından Sport 24'e yaptığı açıklamada kış transfer döneminde ilgilenilen Barinov defterinin kendileri için kapandığını söyleyen Kazancı, "Barinov artık gündemimizde olan bir oyuncu değil. Yaz transfer döneminde onun için bir hamle yapmama kararı aldık. Kesinlikle Barinov için yeni bir teklifte bulunmayacağız." dedi.

Lokomotiv Moskova formasıyla bu sezon 27 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha, bu maçlarda 2 gol 3 asist kaydetti.

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