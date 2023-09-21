Ceyhun Kazancı'dan Onana iddialarına yanıt!

Beşiktaş'ın ilk transferlerinden biri olan ve 4 milyon Euro'luk bonservisiyle beklenti yaratan Kamerunlu ön libero bir türlü formayı kapamadı. Geldiği gibi gönderilmesi gündeme gelen genç oyuncu için dönemin sportif direktörü Ceyhun Kazancı'dan sert ve net bir açıklama geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Ceyhun Kazancı'dan Onana iddialarına yanıt!
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21 Eylül 2023 08:06
Beşiktaş'ın yeni transferi Jean Onana beklentileri karşılayamadı. Bonservisine 4 milyon Euro ödenen Onana'nın başlangıcı umulduğu gibi olmadı. Kartal'ın kadroya sadece kısa süre önce katılmasına rağmen Onana'ya kulüp aradığı öne sürülmüştü.

Genoa'ya transferi olmadı

Bu süreçte İtalyan ekiplerinden Genoa, 23 yaşındaki ön liberoyla ilgilenmişti. Fakat o dönem bu transfer gerçekleşmeyince genç oyuncu Siyah-Beyazlılar'da kalmıştı. Teknik direktör Şenol Güneş'in bu performansıyla yetersiz gördüğü Kamerunlu oyuncu bir türlü göze giremedi.



109 dakika oynadı

Onana bu sezon 6 maçta sadece 109 dakika sahada kalabildi. Bu süreçte en çok ağırlığıyla eleştirilen genç oyuncu 1 asist yapma başarısı gösterdi.

'Burak Yılmaz'ın referans olduğu doğru değil'

Lens'ten transfer edilen Onana'yla ilgili olarak ortaya atılan iddialara, Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Ceyhun Kazancı'dan yanıt geldi. Kazancı, "Kulübün yanlış Onana'yı transfer ettiği iddiası deli saçması! Hem oyuncuyu, hem de kulübü aşağılayan yaklaşımlar... Onana'ya Burak Yılmaz'ın Fransa'dan 'tanıyorum' diyerek referans olduğu da doğru değil. Onana, scout ekibinin önerdiği adaylardan biriydi, hocayla beraber seçildi ve transfer edildi" ifadelerini kullandı. 

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