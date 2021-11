Cesc Fabregas'tan Conte açıklaması: 'Okula gitmek gibiydi'

Monaco'da forma giyen Cesc Fabregas, Tottenham ile Premier Lig'e geri dönen teknik direktör Antonio Conte hakkında açıklamalarda bulundu.



"HER ADIMI ANLATIYORDU"



Chelsea'de birlikte görev yaptığı İtalyan teknik adam gibisini kariyerinde görmediğini söyleyen Fabregas, "Sanırım tam olarak ne istediğini bilen bir insanı ilk o zaman görmüştüm. Okula gidiyor gibiydim. Dürüst olmak gerekirse, her şeyi açıklıyordu bize. Kalecinin kale vuruşundan başlayıp, her adımı, herkese anlatıyordu" dedi.



Conte döneminin başında zorlandığını söyleyen İspanyol futbolcu, "Onun prensipleri ilk başlarda biraz farklı geldi ve zorlandım. Çok fazla koşu, yüksek tempo, sürekli spor salonunda çalışmamızı istiyordu" şeklinde konuştu.



"HİÇBİR ÖZGÜRLÜK YOKTU"



Kariyerinde Guardiola gibi önemli teknik adamlarla çalıştığını söyleyen yıldız orta saha oyuncusu, "Her zaman kendi yeteneklerimi kullandım. Topu, en fazla tehlike oluşturabileceğini düşündüğüm yere gönderdim. Guardiola gibi, pozisyonel oyun oynayan teknik direktörlerle çalıştım ancak genel olarak özgürce bir şeyler denememiz serbestti. Conte yönetimi altında hiçbir serbestlik, özgürlük yoktu. Kendisi, bizzat topu nereye atmamız, nereden geçmemiz gerektiğini söylerdi" diye konuştu.



"BANA NEREDE PAS VERMEM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ"



O zaman 29 yaşında olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, "13 yıllık kariyerim vardı. Her türlü turnuvada oynadım, finallerini gördüm bu turnuvaların. Her şeyi kazandım ve Conte geldi ve bana nerede pas vermem gerektiğini söyledi." şeklinde görüşlerini aktardı.



Fabregas, son olarak, "Bütün bunların hepsi mükemmel bir makine gibi duruyordu. Özgürlük yoktu ama herkes ne yapması gerektiğini tam olarak biliyordu. Bu bana çok yardımcı oldu" dedi.



Cecs Fabregas, Antonio Conte ile 2016-2018 yılları arasında birlikte görev yaparken, İngiliz temsilcisi 2017 yılında Premier Lig'de şampiyonluğu göğüsledi.





