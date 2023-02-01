Cenk Tosun'dan müthiş istatistik; 27'de 25

Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından ligde çıkışa geçen ve art arda 5 galibiyet alan Beşiktaş'ta en dikkat çeken isimlerinden başında Cenk Tosun geliyor.



Valerien Ismael'le yıldızı barışmayan milli futbolcu, Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından golleriyle takımı sırtlayan isim oldu.



KARAGÜMRÜK'Ü DE BOŞ GEÇMEDİ



Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının 33. dakikasında sahne alan yıldız futbolcu, skoru 1-0 yapan golü kaydederken serisini de sürdürdü.



ŞENOL GÜNEŞ İLE BAMBAŞKA



Süper Lig'de oynanan 5 maçın dördünde ağları sarsan Cenk, bu karşılaşmalarda toplam 5 gol atarken ligdeki gol sayısını da 9 yaptı. Valerien Ismael döneminde 9 maçta yalnızca 1 golü bulunan Cenk Tosun, Şenol Güneş'in yönetiminde ligde 8 gol kaydetti.



Son haftalardaki formuyla takımın başarısında büyük pay sahibi olan 31 yaşındaki golcü, son 13 resmi maçta tam 12 kez ağları havalandırdı. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplamda 21 maça çıkan Cenk Tosun, 12 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.



27 TAKIMIN 25'İNE GOL ATTI



Öte yandan Fatih Karagümrük'e rakip olduğu ikinci lig maçında ilk golünü kaydeden Cenk Tosun, Süper Lig kariyerinde 2+ kez karşılaştığı 27 takımın 25'ine gol atmayı başardı.





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