Cenk Renda: "Mekanın sahibi geri döndü!"

Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda, Paris maçı sonrası Final-Four ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Cenk Renda: 'Mekanın sahibi geri döndü!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Nisan 2025 00:48
Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda, Paris maçı sonrası Final-Four ile ilgili konuştu.

Cenk Renda'nın maç sonu sözleri şu şekilde:

"Sezon başında hep söylüyordum, hedefimiz şampiyonluklar, kupalar. Bu takım müthiş bir takım. Abu Dhabi bizi beklesin. Mekanın sahibi geri döndü. Farkındasınız değil mi?

Emeği geçen herkes sonsuz teşekkürler. Güzel bir mutluluk. Rakibimizi bekleyeceğiz, ya Anadolu Efes ya Panathiniakos. Sonra kupayı istiyoruz.

Buradan öncelikle Başkanımız Ali Koç'a Final Four hayırlı olsun, sonra camiaya armağan olsun. Bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza armağan olsun. Çok duygusal anlar yaşıyorum, kelimeleri bulamıyorum. Geçen sene, bu sene yine başladık. Mekanın sahibi geri döndü.

Dün akşam bu memleketimden, hep Çınarcık'tan bahsederim. Çınarcık'taki arkadaşlarla konuştum. Final Four'u hediye edeceğiz demiştim. Çınarcık'a sevgiler saygılar, inşallah kupayla geleceğim Avni Başkan."

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.