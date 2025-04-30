Cenk Renda: 'Mekanın sahibi geri döndü!'

Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda, Paris maçı sonrası Final-Four ile ilgili konuştu.



Cenk Renda'nın maç sonu sözleri şu şekilde:



"Sezon başında hep söylüyordum, hedefimiz şampiyonluklar, kupalar. Bu takım müthiş bir takım. Abu Dhabi bizi beklesin. Mekanın sahibi geri döndü. Farkındasınız değil mi?



Emeği geçen herkes sonsuz teşekkürler. Güzel bir mutluluk. Rakibimizi bekleyeceğiz, ya Anadolu Efes ya Panathiniakos. Sonra kupayı istiyoruz.



Buradan öncelikle Başkanımız Ali Koç'a Final Four hayırlı olsun, sonra camiaya armağan olsun. Bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza armağan olsun. Çok duygusal anlar yaşıyorum, kelimeleri bulamıyorum. Geçen sene, bu sene yine başladık. Mekanın sahibi geri döndü.



Dün akşam bu memleketimden, hep Çınarcık'tan bahsederim. Çınarcık'taki arkadaşlarla konuştum. Final Four'u hediye edeceğiz demiştim. Çınarcık'a sevgiler saygılar, inşallah kupayla geleceğim Avni Başkan."



