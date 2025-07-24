Cengiz Ünder: 'Bu formaya layık olacağım'

Cengiz Ünder formaya layık olmaya çalıştığını belirterek, "Bu sene çok daha sıkı çalışarak geldim. Fenerbahçe taraftarının benden beklentisi çok yüksek. Bu formaya layık olmaya çalışıyorum. Şu ana kadar iyi çalıştım. Daha fazla üzerine çalışmam gerekiyor. Bunun üzerine koyacağıma inanıyorum. Oynadıkça daha güçlü oluyorum. Umarım böyle devam ederim ve daha iyi olurum." dedi.