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Brann-RB Salzburg
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23 Temmuz
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23 Temmuz
Zira-Hajduk Split
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23 Temmuz
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23 Temmuz
TNS-Differdange
0-1
23 Temmuz
Trabzonspor-Persepolis
0-0
23 Temmuz
Galatasaray-Cagliari
3-1
23 Temmuz
Al Ittihad-Fenerbahçe
0-4

Cengiz Ünder: "Bu formaya layık olacağım"

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Cengiz Ünder, Al Ittihad karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından konuştu.

calendar 24 Temmuz 2025 00:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Cengiz Ünder: 'Bu formaya layık olacağım'
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Portekiz hazırlık kampının üçüncü karşılaşmasında Al Ittihad karşısında 4-0 skorla kazanan Fenerbahçe'de Cengiz Ünder, maç sonunda kamp süreci ve taraftarların beklentisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Kamp süreci hakkında konuşan Ünder,  "Şu ana kadar kampta her şey güzel gidiyor. Kendi adıma da mutluyum bu kamp sürecinin böyle ilerlemesinden dolayı. Umarım böyle devam ederiz." ifadelerini kullandı.
 
Cengiz Ünder formaya layık olmaya çalıştığını belirterek, "Bu sene çok daha sıkı çalışarak geldim. Fenerbahçe taraftarının benden beklentisi çok yüksek. Bu formaya layık olmaya çalışıyorum. Şu ana kadar iyi çalıştım. Daha fazla üzerine çalışmam gerekiyor. Bunun üzerine koyacağıma inanıyorum. Oynadıkça daha güçlü oluyorum. Umarım böyle devam ederim ve daha iyi olurum." dedi.
 
Milli oyuncu beklentileri karşılamak istediğini söyleyerek, "Ben buraya beklentileri yüksek bir oyuncu olarak geldim. Bunu karşılamaya çalışacağım." sözlerini kullandı
 
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