NBA'de playoff heyecanı tüm hızıyla sürerken, geride kalan gecede hem veda edenler hem de seriyi uzatıp umutlarını koruyanlar sahneye çıktı. Bazı yıldızlar performanslarıyla gecenin yıldızı olurken, bazı takımlar için sezon sona erdi.



Pacers, Milwaukee Bucks'ı eledi (4-1)



Indiana Pacers, Milwaukee Bucks'ı 119-118'lik skorla mağlup ederek seriyi 4-1 kazandı ve ikinci tura yükseldi. Tyrese Haliburton, son saniyelerdeki kritik basketiyle galibiyeti getirdi. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 30 sayı, 20 ribaund ve 13 asistlik performansı yeterli olmadı.



Pistons, seriyi uzattı (3-2)



Detroit Pistons, New York Knicks'i 106-103 yenerek seriyi 3-2'ye getirdi. Knicks'te Jalen Brunson ve Josh Hart'ın son dakikalardaki sakatlıkları ve koç Thibodeau'nun mola kullanmaması eleştiri aldı.



Celtics, Magic'i eleyerek ikinci tura yükseldi (4-1)



Boston Celtics, Orlando Magic'i 107-98 mağlup ederek seriyi 4-1 kazandı ve Doğu Konferansı yarı finallerine yükseldi. Jayson Tatum, 35 sayı, 8 ribaund ve 10 asistle galibiyette başrol oynadı.



Nuggets, Clippers karşısında öne geçti (3-2)



Denver Nuggets, Los Angeles Clippers'ı 131-115 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti. Jamal Murray ve Nikola Jokic'in etkili performansları galibiyeti getirdi.



