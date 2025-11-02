Celta Vigo, Levante'yi deplasmanda devirdi!

02 Kasım
Konyaspor-Samsunspor
1-3
02 Kasım
Beşiktaş-Fenerbahçe
20:00
02 Kasım
Young Boys-Basel
0-010'
02 Kasım
FC Utrecht-NEC Nijmegen
18:45
02 Kasım
Bochum-Magdeburg
2-0
02 Kasım
Fortuna Düsseldorf-Kaiserslautern
1-1
02 Kasım
Paderborn-Greuther Fürth
2-1
02 Kasım
Westerlo-Genk
0-1
02 Kasım
OH Leuven-Gent
1-037'
02 Kasım
St.Truiden-Royal Antwerp
20:30
02 Kasım
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
21:15
02 Kasım
RB Salzburg-Ried
4-1
02 Kasım
Wolfsberger AC-WSG Tirol
0-0
02 Kasım
Rapid Wien-Sturm Graz
19:00
02 Kasım
Lugano-St. Gallen
1-0IPT
02 Kasım
FC Luzern-Grasshopper
0-010'
02 Kasım
FC Groningen-FC Twente
1-1
02 Kasım
AVS Futebol SAD-Tondela
0-010'
02 Kasım
Arouca-Moreirense
21:00
02 Kasım
FC Porto-Braga
23:30
01 Kasım
Torpedo Moscow-PFC Sochi
0-0IPT
02 Kasım
FC Orenburg-PFC Sochi
3-1
02 Kasım
Baltika-FK Akhmat
2-080'
02 Kasım
FC Krasnodar-S. Moskova
19:30
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
23:45
02 Kasım
Bari-Cesena
1-080'
02 Kasım
Catanzaro-Venezia
1-179'
02 Kasım
Modena-Juve Stabia
2-079'
02 Kasım
Monza-Spezia
19:15
02 Kasım
S. Rotterdam-Alkmaar
0-1
02 Kasım
Heracles-PEC Zwolle
8-2
02 Kasım
Kayserispor-Kasımpaşa
2-278'
02 Kasım
South Shields-Shrewsbury
1-3
02 Kasım
İstanbulspor-Pendikspor
0-0
02 Kasım
Manisa FK-Amed Sportif
0-3
02 Kasım
Boluspor-Bodrum FK
3-0
02 Kasım
Vanspor FK-Sakaryaspor
19:00
02 Kasım
FC Köln-Hamburger SV
1-048'
02 Kasım
Wolfsburg-Hoffenheim
19:30
02 Kasım
West Ham United-Newcastle
2-178'
02 Kasım
M.City-Bournemouth
19:30
02 Kasım
Levante-Celta Vigo
1-2
02 Kasım
Alaves-Espanyol
1-026'
02 Kasım
Barcelona-Elche
20:30
02 Kasım
Real Betis-Mallorca
23:00
02 Kasım
Eastleigh-Walsall
0-267'
02 Kasım
Brest-Lyon
22:45
02 Kasım
Port Vale-Maldon & Tiptree
4-140'
02 Kasım
Gainsborough-Accrington Stanley
20:15
02 Kasım
Verona-Inter
1-2
02 Kasım
Fiorentina-Lecce
0-180'
02 Kasım
Torino-Pisa
2-281'
02 Kasım
Parma -Bologna
20:00
02 Kasım
AC Milan-Roma
22:45
02 Kasım
Rennes-Strasbourg
4-184'
02 Kasım
Lens-Lorient
19:15
02 Kasım
Lille-Angers
19:15
02 Kasım
Nantes-Metz
19:15
02 Kasım
Toulouse-Le Havre
19:15
02 Kasım
Sampdoria-Mantova
21:30

Celta Vigo, Levante'yi deplasmanda devirdi!

La Liga'nın 11. haftasında Celta Vigo, Levante'yi deplasmanda 2-1 yendi.

02 Kasım 2025 18:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Celta Vigo, Levante'yi deplasmanda devirdi!




La Liga'nın 11. haftasında Levante, sahasında Celta Vigo'yu konuk etti.

Estadi Ciutat de Valencia'da oynanan mücadeleyi Celta Vigo 2-1 kazandı.

Celta Vigo'nun gollerini 40. dakikada Oscar Mingueza ve 90+1'de Roman Miguel kaydetti. Levante'nin golünü ise 66'da Kervin Arriaga attı.

Levante'de Unai Vancedor, 27. dakikada kırmızı kart gördü.

Levante, 37. dakikada Etta Eyong ile bir penaltı kaçırdı.

Bu sonuçla birlikte Levante, ligde 9 puanda kalırken Celta Vigo ise 13 puana yükseldi.

La Liga'nın 12. haftasında Levante, Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Celta Vigo ise evinde barcelona'yı ağırlayacak.

 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 11 2 4 5 10 14 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 10 23 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
