Celta Vigo, Emre Mor'u gönderiyor!

İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor için ayrılık rüzgarları esiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Celta Vigo, Emre Mor'u gönderiyor!
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15 Temmuz 2021 20:02
Büyük beklentilerle başladığı kariyerinde yükselişin aksine serbest düşüşe geçen Emre Mor, kulübü Celta Vigo tarafından kapı önüne konuluyor.

Oyuncu için şu ana kadar hiçbir teklif alamayan İspanyol kulübü, sözleşmeyi feshetme kararı aldı.

2017 yazında 13 milyon euro bonservisle Dortmund'dan Celta Vigo'ya transfer olan Emre Mor'un kalan 1 yıllık sözleşmesi üzerinden paarlıklara başlayan Celta Vigo, anlaşma sağladığında 23 yaşındaki oyuncuyu serbest bırakacak.

Emre Mor, 2019/20 sezonunda önce Galatasaray'a ardından Olympiakos'a kiralık olarak transfer olmuştu. Emre Mor, geçtiğimiz sezon sezon La Liga'da oynadığı 11 maçta 498 dakika süre buldu ve skora katkı sağlayamadı.




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