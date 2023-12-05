Cedric Bakambu'dan Okan Buruk'a: "Ben de varım!"

GALATASARAY HABERLERİ: Yedek kalmayı sorun etmeyen ve Pendikspor karşısında gol kilidi açan Cedric Bakambu, Okan Buruk ile özel bir görüşme yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Cedric Bakambu'dan Okan Buruk'a: 'Ben de varım!'
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05 Aralık 2023 13:20
Galatasaray'ın Pendikspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada gol kilidini açan Cedric Bakambu, ilk devrenin kalan karşılaşmalarında daha fazla süre almaya başlayacak.

Teknik direktör Okan Buruk'la özel bir görüşme gerçekleştiren Kongolu futbolcu, artık formuna kavuştuğunu ifade ederek daha fazla süre almak istediğini hocasına bildirdi.

Okan Buruk da kendisinden çok memnun olduğunu belirterek, oyuncusuna daha fazla süre bulacağı konusunda söz verdi.



GOL KRALI OLDU

Geçtiğimiz sezon Yunanistan'da Olympiakos formasıyla gol kralı olarak tamamlayan Bakambu, bu sezon Mauro İcardi'nin arkasında kulübeye hapsoldu. Tecrübeli futbolcunun, bu sezon Avrupa ve ligde birer golü var. 

 
 

 

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