'ın Pendikspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada gol kilidini açan, ilk devrenin kalan karşılaşmalarında daha fazla süre almaya başlayacak.Teknik direktör Okan Buruk'la özel bir görüşme gerçekleştiren Kongolu futbolcu, artık formuna kavuştuğunu ifade ederekhocasına bildirdi.Okan Buruk da kendisinden çok memnun olduğunu belirterek, oyuncusunaGeçtiğimiz sezon Yunanistan'da Olympiakos formasıyla gol kralı olarak tamamlayan Bakambu, bu sezon Mauro İcardi'nin arkasında kulübeye hapsoldu. Tecrübeli futbolcunun, bu sezon Avrupa ve ligde birer golü var.