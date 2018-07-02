Cedi Osman'dan LeBron James paylaşımı

NBA'de Cleveland forması giyen milli oyuncumuz Cedi Osman, Los Angeles Lakers'a giden LeBron James için bir mesaj yayınladı.
Cedi Osman, kendisine gösterdiği destek için yıldız oyuncu LeBron James'e teşekkür etti.
Milli oyuncumuz mesajında, ''Bazı insanlar doğanızdaki kötü tarafları ortaya çıkarır; bazıları ise içinizdeki iyiyi katlayarak yansıtmanızı sağlar. Ama bazı özel insanlar vardır ki, onların sayısı çok azdır, sahip olduğunuzun farkında bile olmadığınız yönlerinizi parlatmanızı sağlar. Sizi geliştirir, yaşadığınızı hissettirir ve güçlü olduğunuzu hatırlatır. Kral, ilk buluşmamızdan itibaren benim için eşsiz biri oldun. Biliyorum ve inaniyorum ki seninle yolumuz özel bir nedenle kesişti. Bu özel neden, hayatım boyunca benimle olmaya devam edecek. Verdiğin tüm destek için sana kalpten teşekkür ediyorum. Seninle geçirdiğim her dakika için minnetarım. Yolun açık olsun...''
ifadelerini kullandı.