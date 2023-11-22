ÇBK Mersin evinde kazandı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi karşılaşmasında ÇBK Mersin evinde ağırladığı UNI Györ'ü 75-63 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
ÇBK Mersin evinde kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Kasım 2023 21:51
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 6. haftasında ÇBK Mersin, sahasında Macaristan'ın Serco UNI Györ takımını 75-63 yendi.

Mersin ekibi bu sonuçla 5. galibiyetini elde ederken, Serco UNI Györ ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Esperanza Mendoza (İspanya), Alexandra-loana Stan (Romanya), Vladimir Zanev (Bulgaristan)

ÇBK Mersin: Williams 14, Kiss 5, Mabrey 20, Cornelius 8, Iagupova 16, Asena Yalçın, Melis Gülcan 2, Epoupa 2, Derin Yaya, Sinem Ataş 6, Studer 2

Serco UNI Györ: Dubei 13, Torok 11, Goree 11, Bach 11, Slocum 5, Hegedus 2, Dombai 10,

1. Periyot: 15-26

Devre: 39-35

3. Periyot: 56-48

Beş faulle çıkanlar: Boglarka Bach (37.44)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery