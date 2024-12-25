ÇBK Mersin, Emlak Konut'a karşı 1 sayı farkla kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında ÇBK Mersin, sahasında Emlak Konut'u 83-82'lik skorla mağlup etti. Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Halil Erkoç, Barış Turgut, Özkan Talo
ÇBK Mersin: Anderson 18, Howard 23, Rupert 16, Sinem Ataş 2, Pelin Derya Bilgiç 21, Araujo, Asena Yalçın 3, Derin Yaya, Feride Şevval Akalan
Emlak Konut: Thomas 15, Sehernaz Çidal, Macaulay 23, Parks 10, Ndour 18, Berfin Sertoğlu 13, Gamze Takmaz 3
1. Periyot: 18-20
Devre: 44-22
3. Periyot: 59-57
Hakemler: Halil Erkoç, Barış Turgut, Özkan Talo
ÇBK Mersin: Anderson 18, Howard 23, Rupert 16, Sinem Ataş 2, Pelin Derya Bilgiç 21, Araujo, Asena Yalçın 3, Derin Yaya, Feride Şevval Akalan
Emlak Konut: Thomas 15, Sehernaz Çidal, Macaulay 23, Parks 10, Ndour 18, Berfin Sertoğlu 13, Gamze Takmaz 3
1. Periyot: 18-20
Devre: 44-22
3. Periyot: 59-57