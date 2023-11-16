ÇBK Mersin deplasmanda rahat kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 80-52 yendi.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Musa Kazım Çetin, Fatma Öztürk Çağatay Taşkın
Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 3, Aaryn Ellenberg 16, Merve Arı 2, Ayşegül Günay Aladağ 4, Gintare Petronyte 4, Damla Gezgin 8, Nazlı Bircan Gökdemir 7, Holmes 8
ÇBK Mersin: Asena Yalçın 9, Williams 8, Kiss 4, Melis Gülcan 8, Mabrey 20, Derin Yaya 8, Sinem Ataş 8, Holingsvorth, Meltem Avcı, Iagupova 15
1.Periyot: 14-17
Devre: 29-44
3.Periyot: 44-65
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Musa Kazım Çetin, Fatma Öztürk Çağatay Taşkın
Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 3, Aaryn Ellenberg 16, Merve Arı 2, Ayşegül Günay Aladağ 4, Gintare Petronyte 4, Damla Gezgin 8, Nazlı Bircan Gökdemir 7, Holmes 8
ÇBK Mersin: Asena Yalçın 9, Williams 8, Kiss 4, Melis Gülcan 8, Mabrey 20, Derin Yaya 8, Sinem Ataş 8, Holingsvorth, Meltem Avcı, Iagupova 15
1.Periyot: 14-17
Devre: 29-44
3.Periyot: 44-65
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