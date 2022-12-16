Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Rize Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Göztepe 2-0'lık skorla kaybetti.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 47. dakikada İsmail Köybaşı ve 53. dakikada Romal Palmer kaydetti.
Üst üste ikinci galibiyetini elde eden Göztepe, puanını 24'e yükseltti. Ligde 11 hafta aradan sonra yenilen Çaykur Rizespor, 29 puanda kaldı.
Rizespor, gelecek hafta Altınordu'ya konuk olacak. Göztepe ise Bodrumspor'u ağırlayacak.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Erkan Akbulut, Kemal Mavi
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Emircan Altıntaş, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç, Koray Altınay, Alper Potuk, Benhur Keser (Dk. 70 Hurk), Mithat Pala (Dk. 46 Sefa Yılmaz), Bolasie (Dk. 70 Miya), Deniz Hümmet (Dk. 63 Kubilay Kanatsızkuş)
Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Arslanagic, Atınç Nukan, Emir Ortakaya, Tarık Çamdal (Dk. 72 Lukaserhan), Palmer (Dk. 72 Tuğbey Akgün), Tijanic, Yalçın Kayan (Dk. 90 Mesut Emre Kesik), İsmail Köybaşı, Yasin Öztekin (Dk.78 Atanga), Kvasina
Goller: Dk. 47 İsmail Köybaşı, Dk. 53 Palmer (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 80 Emircan Altıntaş, Dk. 90+1 Bahadır Öztürk, Dk. 90+3 Sefa Yılmaz (Çaykur Rizespor), Dk. 41 İsmail Köybaşı, Dk. 54 Emir Ortakaya, Dk. 74 Kvasina (Göztepe)
Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 47. dakikada İsmail Köybaşı ve 53. dakikada Romal Palmer kaydetti.
Üst üste ikinci galibiyetini elde eden Göztepe, puanını 24'e yükseltti. Ligde 11 hafta aradan sonra yenilen Çaykur Rizespor, 29 puanda kaldı.
Rizespor, gelecek hafta Altınordu'ya konuk olacak. Göztepe ise Bodrumspor'u ağırlayacak.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Erkan Akbulut, Kemal Mavi
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Emircan Altıntaş, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç, Koray Altınay, Alper Potuk, Benhur Keser (Dk. 70 Hurk), Mithat Pala (Dk. 46 Sefa Yılmaz), Bolasie (Dk. 70 Miya), Deniz Hümmet (Dk. 63 Kubilay Kanatsızkuş)
Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Arslanagic, Atınç Nukan, Emir Ortakaya, Tarık Çamdal (Dk. 72 Lukaserhan), Palmer (Dk. 72 Tuğbey Akgün), Tijanic, Yalçın Kayan (Dk. 90 Mesut Emre Kesik), İsmail Köybaşı, Yasin Öztekin (Dk.78 Atanga), Kvasina
Goller: Dk. 47 İsmail Köybaşı, Dk. 53 Palmer (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 80 Emircan Altıntaş, Dk. 90+1 Bahadır Öztürk, Dk. 90+3 Sefa Yılmaz (Çaykur Rizespor), Dk. 41 İsmail Köybaşı, Dk. 54 Emir Ortakaya, Dk. 74 Kvasina (Göztepe)
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