Cleveland Cavaliers, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre kadrosundaki guard eksikliğini gidermek amacıyla serbest oyuncu Malik Beasley ile ilgileniyor.Beasley, şu anda hakkında yürütülen kumar soruşturmasının sona ermesiyle serbest durumda bulunuyor.Cleveland, 2025–26 sezonuna Darius Garland ve Max Strus'tan yoksun başlarken, dış şut katkısı arayışında. Beasley'nin üçlük isabeti ve tecrübesi, rotasyonu derinleştirmek için uygun bir seçenek olarak görülüyor.28 yaşındaki guard, federal kumar soruşturmasında artık hedef kişi olmadığının bildirilmesiyle önemli bir engeli geride bıraktı. Bu gelişme, yaz aylarında Detroit Pistons'ın kendisiyle yeni sözleşme planlarını durduran süreci de sonlandırmış oldu.Beasley, 2024–25 sezonunda Pistons formasıyla 82 maçta 16.3 sayı ortalaması yakalarken, %41.6 üçlük isabetiyle oynadı. Playoff'larda ise New York Knicks'e karşı oynanan altı maçlık seride 14 sayı ortalamasıyla mücadele etti ve Detroit'in 2019'dan sonra ilk kez playoff oynamasında önemli rol oynadı.Buna rağmen finansal kısıtlamalar, Beasley'nin Detroit'te kalmasını zorlaştırdı. Pistons, oyuncunun yalnızca non-Bird haklarına sahip olduğundan, maksimum 7.2 milyon dolar teklif edebiliyor. Takım, halihazırda Caris LeVert, Duncan Robinson ve Javonte Green'i kadrosuna kattı.Cleveland'ın Beasley ilgisi, Donovan Mitchell ve Garland etrafında daha fazla dış şut gücü yaratma ihtiyacına dayanıyor. Beasley'nin hemen katkı verebilecek bir oyuncu olması, sakatlıkların gölgesinde düşük riskli ama yüksek getirili bir hamle olarak değerlendiriliyor.Beasley, dokuz sezonluk NBA kariyerinde Denver, Minnesota, Utah, Los Angeles, Milwaukee ve Detroit formalarını giydi.