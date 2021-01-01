Casey: "Cade Cunningham, sessiz bir alfa"

Detroit Pistons başantrenörü Dwane Casey, çaylak oyuncusu Cade Cunningham'ın "sessiz bir alfa" olduğunu söyledi.



Cunningham, Pistons'daki görev süresi içinde henüz yalnızca birkaç Yaz Ligi maçı oynamış olsa da, şimdiden Casey üzerinde olumlu bir izlenim bırakmış bulunuyor.



Casey, SiriusXM NBA Radio'da Cunningham ile ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Cade bir alfa. Ama gelip herkesi komuta eden ve 'Buradayım' diye bağıran bir alfa değil. Sessizce gelen ve liderliğini gösteren türden bir adam. Ekibimiz için bir arabulucu konumunda. Pas yapmayı seven bir oyuncu. Gerekirse hücumu kendi de üstlenebiliyor ama aynı zamanda başkaları için de fırsatlar yaratabiliyor."



Cunningham, oynadığı üç Yaz Ligi maçında 24.3 sayı, 7.4 ribaund, 3.0 asist, 2.2 blok ve 1.7 top çalma ortalamalarına sahip.



