Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Casey: "Cade Cunningham, sessiz bir alfa"

Detroit Pistons başantrenörü Dwane Casey, çaylak oyuncusu Cade Cunningham'ın "sessiz bir alfa" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Detroit Pistons başantrenörü Dwane Casey, çaylak oyuncusu Cade Cunningham'ın "sessiz bir alfa" olduğunu söyledi.

Cunningham, Pistons'daki görev süresi içinde henüz yalnızca birkaç Yaz Ligi maçı oynamış olsa da, şimdiden Casey üzerinde olumlu bir izlenim bırakmış bulunuyor.

Casey, SiriusXM NBA Radio'da Cunningham ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Cade bir alfa. Ama gelip herkesi komuta eden ve 'Buradayım' diye bağıran bir alfa değil. Sessizce gelen ve liderliğini gösteren türden bir adam. Ekibimiz için bir arabulucu konumunda. Pas yapmayı seven bir oyuncu. Gerekirse hücumu kendi de üstlenebiliyor ama aynı zamanda başkaları için de fırsatlar yaratabiliyor."

Cunningham, oynadığı üç Yaz Ligi maçında 24.3 sayı, 7.4 ribaund, 3.0 asist, 2.2 blok ve 1.7 top çalma ortalamalarına sahip.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal