CAS, Trabzonspor'u haklı buldu

Trabzonspor'un, 2018 yılında 1 milyon 400 bin euro bonservis bedeli karşılığında Meksika kulübü Tijuana'ya sattığı Fabian Castillo sorunu bordo-mavililerin lehine çözüldü.



Trabzonspor kulübü, FIFA'ya başvuruda bulunarak, Castillo'nun transferinden kaynaklanan son taksitin Tijuana tarafından ödenmediği ve bu nedenle 575 bin euronun faizleri ile ödenmesini talep etti. FIFA nezdinde yapılan yargılanmada Trabzonspor haklı bulundu.



Belirlenen miktarın 45 gün içerisinde Trabzonspor'a ödenmesi gerektiğine karar verdi. Ancak Meksika kulübü davayı CAS'a götürdü. CAS'taki davada da Trabzonspor haklı çıktı. Trabzon bu doğrultuda yasal faizleri ile birlikte 700 bin euro alması yönünde karar verdi.



(Günebakış)





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ