Carvajal'den Saka'ya panenka tepkisi!

Saka'nın panenka tarzında penaltı denemesi, Carvajal'ı kızdırdı. İspanyol futbolcu, bu denemeye sinirlenerek Saka'yı itti ve kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Bukayo Saka ve Dani Carvajal arasında gerginlik! pic.twitter.com/NUltek7UOX



— Sporxtv (@sporxtv) April 16, 2025

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Real Madrid ile karşılaşan Arsenal'de Bukayo Saka penaltı atışından yararlanamadı.Real Madrid'in tecrübeli sağ beki Dani Carvajal, Arsenal ile oynanan maçta penaltı atışları sırasında Bukayo Saka ile gerginlik yaşadı.