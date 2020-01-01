Caruso: "Bubble'ı sadece kupayla terk etmek isteriz"

Los Angeles Lakers guardı Alex Caruso, takımının NBA bubble'ından sadece şampiyonluk kupasıyla ayrılmak istediğini söyledi.



LeBron James ve Anthony Davis gibi takım arkadaşlarının "G.O.A.T." olarak tabir ettiği Caruso, bu sezon Orlando balonunun içinde ilk NBA şampiyonluğunu kazanmaya odaklanmış durumda. Balona gireli uzun zaman olmuş olsa da, sadece ellerinde bir kupa varken ayrılmak istiyor.



Caruso, SiriusXM NBA Radyosunda, şu ifadeleri kullandı:



"Bubble'dan ayrılmak istememizin tek yolu, kupa ile olur. Yani odak noktamız bu işi halletmek. Neredeyse üç ay gibi uzun bir zaman oldu. Sanırım bir hafta sonra üç ay olacak. İlginç bir dönemdi. Farklıydı. Ancak burada olduğumuz sürece, kazanmak için oynamaya ve rekabet etmeye devam edeceğiz. Bu yüzden umarım bunu halledebiliriz ve üç maç sonra hedefimize ulaşabiliriz."



Arenada taraftarlar yokken NBA Finalleri'nde oynadığını hissedip hissetmediği sorulduğunda Caruso, yoğunluğun normal bir maçtan farklı olduğunu belirtti:



"Hava atışı olduğunda, yoğunluğu hissedebiliyordunuz. Taraftarları özlüyorsunuz. Açıkçası, orada olmayı ve bizi desteklemeyi ne kadar istediklerini bildiğimiz için, LA taraftarlarının önünde Staples Center'da oynayamadığımız gerçeğinden nefret ediyoruz. Ancak top havaya atıldığında ve pozisyondan pozisyona geçerken, maç sırasında, bir şeylerin ortada olduğunu kesinlikle anlayabiliyorsunuz."



