Eski NBA süperstarı Carmelo Anthony, Olimpiyat Altın madalyalarını bir NBA şampiyonluğuna asla değişmeyeceğini söyledi.



Bir şampiyonluk yüzüğüne ulaşmadan geçirdiği 19 NBA sezonunun ardından emekli olan Anthony, BasketNews'den Donatas Urbonas'a yaptığı açıklamada, üç Olimpiyat altın madalyasını bir şampiyonluk için değişmeyeceğini belirtti:



"Küresel spordan bahsettiğimizde, benim için bir madalya, NBA şampiyonluğundan tamamen farklı bir şey ifade ediyor.



Her ikisinin de kendine özgü ayrı anlamları var, ancak bir altın madalya kazanmak, sadece bir şehir veya eyalet için değil, tüm bir ulus için, kazandığınız tüm bir ülke için yaşadığınız gururdur.



Göğsünüzde ABD veya Litvanya yazdığında yaşadığınız gururla, Knicks ya da New York yazdığında yaşadığınız gurur tamamen farklıdır."



Anthony, 2008 Pekin Oyunları, 2012 Londra Olimpiyatları ve 2016 Rio de Janeiro Oyunları'nda kazandığı altın madalyalar sonrası, ABD Takımı erkekler basketbol tarihinde en çok Olimpiyat altın madalyası kazanan ikinci oyuncu olmuştu.



Melo, Olimpiyatlardaki "en gurur duyduğu anın" 2016 Rio Olimpiyatları'nın altın madalya maçından sonra olduğunu dile getirdi:



"Sürekli kaybedip kazanarak, tekrar o noktaya çıkmak için gösterdiğim eforu düşündüğümde, 'işte budur' dedim. 16 yılda 'yapmam gerekeni yaptım' diyebildiğim bir noktaya ulaştığımı hissetmiştim."



NBA'de neredeyse yirmi yıl geçirmesine rağmen Carmelo, Denver Nuggets ile geçirdiği sekiz sezon ve New York Knicks ile geçirdiği yedi sezon dahil olmak üzere, profesyonel seviyede benzer bir şampiyonluk başarısı elde edememişti.



NBA playofflarına 13 kez katılan Anthony, yalnızca 2009 yılında Nuggets ile konferans finallerine kadar yükselebilmiş ve burada ise o sezonun şampiyonu Los Angeles Lakers'a boyun eğmişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU