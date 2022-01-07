Carlos Queiroz: 'Salah, gezegenin en iyisi'

Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah için, Mısır Milli Takımı'nın teknik direktörü Carlos Queiroz'dan övgü dolu ifadeler geldi.



"GEZEGENİN EN İYİSİ"



Salah ile milli takımda birlikte çalışan Queiroz, "Şu an gezegendeki en iyi futbolcu Salah ve o milli takımımızda oynuyor." dedi.



"RONALDO ÜZÜLÜR"



Portekizli teknik adam, vatandaşı Cristiano Ronaldo'ya da değinirek, "Cristiano Ronaldo, bu sözlerimi duysa çok üzülür" şeklinde konuştu.



2004'ten 2008'e kadar Manchester United'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Queiroz, İngiliz ekibinde bu dönemde Cristiano Ronaldo ile birlikte görev yaptı.





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