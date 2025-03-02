Carlo Ancelotti: 'Düzeleceğiz'

İspanyol devi Real Madrid, ligde son dönemde aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekiyor.
Carlo Ancelotti'nin ekibi, ligde oynadığı son 5 maçta yalnızca bir galibiyet alabildi. Carlo Ancelotti, son olarak Real Betis deplasmanında alınan 2-1'lik yenilginin ardından, "Düzeleceğiz." dedi.
Real Madrid'in ligdeki son beş maçında aldığı sonuçlar şu şekilde:
Espanyol 1-0 Real Madrid
Real Madrid 1-1 Atletico Madrid
Osasuna 1-1 Real Madrid
Real Madrid 2-0 Girona
Real Betis 2-1 Real Madrid
Carlo Ancelotti'nin ekibi, ligde oynadığı son 5 maçta yalnızca bir galibiyet alabildi. Carlo Ancelotti, son olarak Real Betis deplasmanında alınan 2-1'lik yenilginin ardından, "Düzeleceğiz." dedi.
Real Madrid'in ligdeki son beş maçında aldığı sonuçlar şu şekilde:
Espanyol 1-0 Real Madrid
Real Madrid 1-1 Atletico Madrid
Osasuna 1-1 Real Madrid
Real Madrid 2-0 Girona
Real Betis 2-1 Real Madrid