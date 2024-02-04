Carlo Ancelotti'den Xavi'ye olay yanıt!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Atletico Madrid derbisi öncesi Diego Simeone ve Xavi Hernandez hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Carlo Ancelotti'den Xavi'ye olay yanıt!
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04 Şubat 2024 16:54
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Atletico Madrid derbisi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin karşılaştığı en zor rakiplerden biri olduğunu söyleyen Ancelotti, "Simeone, en zorlu rakiplerimden birisi. Buna hiç şüphe yok. Oyunu okuma yeteneğinden dolayı ona büyük saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin LaLiga için söylediği "hileli" lig sözlerini değerlendiren Ancelotti, "Ben bir profesyonelim ve bu seviyeye düşmek istemiyorum. Bana bu tarz sorular sormayın." dedi.

Real Madrid, LaLiga'da bir maçı eksik olmasına rağmen 57 puanla zirvede yer alıyor.

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