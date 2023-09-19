Carlo Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı bulunan Arda Güler'in idmanlara başlayacağı tarihi açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Carlo Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Eylül 2023 14:10
Son güncelleme 19 Eylül 2023 14:18
 Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in 25 Eylül Pazartesi gününden itibaren takımla birlikte antrenmanlara çıkacağını açıkladı.

Carlo Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Almanya'nın Union Berlin takımına karşı oynayacakları maç öncesinde Madrid'deki Real Madrid Spor Tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

Real Madrid'in sezon öncesi ABD'deki hazırlık kampı döneminde, temmuz ayı sonunda sağ dizinde menisküs sakatlığı geçirip ameliyat edilen Arda, yaklaşık iki aylık aradan sonra sahaya çıkacak.

Arda Güler'in durumuyla ilgili sorulan soruya cevap veren Ancelotti, "Arda iyi durumda. Sakatlığı bitti. Bireysel antrenmanlarını tamamladı. Pazartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacak." dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery