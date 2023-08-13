Cardoso: "Aldığımız 1 puan iyi"

Kayserispor forması giyen Miguel Cardoso, Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com
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Cardoso: 'Aldığımız 1 puan iyi'
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13 Ağustos 2023 00:09
Kayserispor'da Miguel Cardoso, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları mücadeleyi değerlendirdi.

Maçın ardından kısa bir açıklama yapan Cardoso, şu sözleri kullandı;

"Geçen senenin şampiyonu Galatasaray'a karşı zor bir maç olacağını biliyorduk. Bunun farkındaydık. Zor bir maç oldu. Transfer yasağımız var ama biz bunu hiç düşünmedik. Elimizden geleni yaptık ve geçen senenin şampiyonuna karşı bir puan aldık, bunun da iyi olduğunu düşünüyorum"

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