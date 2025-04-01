CANLI | Trabzonspor U19 - Inter U19

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Inter'i ağırlıyor. Bordo-Mavililer, kazanması durumunda yarı finale yükselecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
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CANLI | Trabzonspor U19 - Inter U19
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01 Nisan 2025 18:00
Son güncelleme 01 Nisan 2025 18:06
UEFA Gençlik Ligi'nde zorlu rakipleri eleyerek son sekiz takım arasına giren ve bir ilki başaran temsilcimiz Trabzonspor, çeyrek finalde  İtalyan ekibi Inter ile karşılaşıyor.

Papara Park'ta oynanan maç saat 18.00'de başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

CANLI SKOR;

TRABZONSPOR: 0 

INTER: 0 

(İLK YARI OYNANIYOR)

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Trabzonspor XI: Erol Can, Oğuzhan, Taha Emre, Arda, Bican, Alihan, Salih, Boran, Onuralp, Abdurrahman, Ömer Faruk.

Inter XI: Calligaris, Della Mora, Garonetti, Alexiou, Cocchi, Venturini, Zanchetta, Topalovic, De Pieri, Spinacce, Mosconi

Temsilcimiz Trabzonspor rakibini elerse, 25 Nisan'da İsviçre'nin Nyon kentinin ev sahipliği yapacağı yarı finalde Salzburg (Avusturya) - Olympiakos (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

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