05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
1-1
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
3-1
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
5-0
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
0-021'

CANLI | Paris - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 27. haftasında deplasmanda Fransa'nın Paris Basketball ekibiyle karşı karşıya geliyor.

calendar 05 Şubat 2026 22:41 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2026 22:54
CANLI | Paris - Fenerbahçe Beko
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'nin 27. haftasında deplasmanda Fransa'nın Paris Basketbol ekibiyle karşı karşıya geliyor.

CANLI | 1. PERİYOT

PARIS: 10
FENERBAHÇE BEKO: 7

SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR!
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, geride kalan haftalarda yaşadığı 18 galibiyet ve 7 yenilgiyle liderlik koltuğunda yer alıyor. Paris Basketbol ise 8 galibiyet ve 17 mağlubiyetle 17. sırada bulunuyor.

S SPORT PLUS ÜYELİK SPORX KODUYLA 400 TL İNDİRİMLİ!



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.