CANLI: Konferans Ligi'nde kura çekimi!

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kurası gerçekleştiriliyor.RAMS Başakşehir'in mücadele edeceği UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kurası, saat 15.00'te başladı.İkinci eleme turunda Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi geçmesi durumunda RAMS Başakşehir'in ve Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenmesi halinde Beşiktaş'ın olası eşleşmeleri bu kurayla belirlenecek.Beşiktaş'ın Shakhtar'a elenmesi durumunda Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.Rosenborg vs Banga (Kazananı)Austria Wien vs Spearli (Kazananı)Midtjylland vs Hibernian (Kaybedeni)Silkeborg vs Akureyri (Kazananı)St. Patrick's Athletic vs Nõmme Kalju (Kazananı)Kauno Žalgiris vs Valur (Kazananı)Viking FK - FC Koper (Kazananı)Dundee United FC - FC UNA Strassen (Kazananı)RSC Anderlecht - BK Hacken (Kaybedeni)AIK Stockholm - Paide Linnameeskond (Kazananı)FC Kosice - FC Neman Grodno (Kazananı)